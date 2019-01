Ein Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko.

Quelle: Gregory Bull/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat in einer texanischen Grenzstadt für die umstrittene Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben. Bei einem Besuch einer Grenzschutzstation in McAllen bekräftigte Trump, dass die USA eine Barriere bräuchten, um Menschenschmuggler aufzuhalten. Die Politik der Demokraten bedrohe Familien.



Auf einem Tisch vor dem Präsidenten hatten die Sicherheitskräfte Drogen, Waffen und eine Plastiktüte mit Geld aufgebahrt, um zu illustrieren, was an der Grenze beschlagnahmt wird.