Prinz Charles in einer E-Rikscha.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Zum Auftakt seiner Indienreise ist Prinz Charles in einer E-Rikscha durch Neu-Delhi gefahren. Der britische Thronfolger habe außerdem mit Experten über saubere Energie diskutiert, teilte das britische Hochkommissariat in Indien mit. Der 70-Jährige sprach mit Preisträgern, die Lösungen für das Verkehrschaos und die Luftverschmutzung in Indien entwickelt haben.



Bei einem Besuch des Meteorologischen Instituts informierte er sich, wie sich das Land gegen Unwetterkatastrophen und die Erderwärmung rüsten kann.