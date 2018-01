US-Vize Mike Pence hatte seine Reise im Dezember verschoben. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence will seine verschobene Nahostreise nun im Januar antreten. Nach Angaben seines Büros bricht Pence am 19. Januar nach Ägypten auf, wo er Präsident Abdel Fattah al-Sisi treffen wird. Am Tag danach will er in Jordanien mit König Abdullah zusammenkommen.



Am 22. Januar reist Pence nach Israel. Die US-Regierung wolle mit dieser Reise den Verbündeten in der Region versichern, dass die USA weiter an ihrer Seite gegen Radikalismus kämpften, hieß es.