Papst Franziskus in Litauen. Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat beim Gedenken an Holocaust-Opfer in Litauen vor dem "Sirenengesang" von neuen Nationalisten und Populisten gewarnt. Bei einem Gedenken im jüdischen Ghetto der Hauptstadt Vilnius legte der Pontifex Blumen nieder.



"Vor fünfundsiebzig Jahren erlebte diese Nation die endgültige Zerstörung des Ghettos von Vilnius; in diesem Ereignis gipfelte die Vernichtung Tausender von Juden", so Franziskus. Er mahnte, "rechtzeitig ein neues Aufkeimen solch verderblicher Haltung" zu erkennen.