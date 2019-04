Papst Franziskus hat sich in Marokko mit Flüchtlingen getroffen.

Bei einem Treffen mit Flüchtlingen in Marokko hat Papst Franziskus mehr Möglichkeiten für eine legale Migration gefordert. Flüchtlingen müssten Wege für eine sichere und legale Einreise in die Zielländer angeboten werden, sagte Franziskus.



"Ihr seid keine Außenseiter, ihr seid in der Herzmitte der Kirche." Ein großes Thema der Papst-Reise ist auch der Dialog zwischen Christen und Muslimen. Es müssten neue Impulse für eine Welt mit größerer Solidarität gegeben werden, sagte Franziskus.