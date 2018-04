Papst Franziskus feiert in Myanmar eine Messe. Quelle: Uncredited/L'Osservatore Romano/AP/dpa

Papst Franziskus hat vor etwa 150.000 Menschen in Myanmar eine große Messe gefeiert. Dabei appellierte er an die Gläubigen, auf Gewalt nicht mit Rache zu antworten. "Wir meinen, dass die Heilung durch Wut und Rache geschehen kann. Aber der Weg der Rache ist nicht der Weg Jesu", sagte das Katholiken-Oberhaupt.



Myanmar leidet an Konflikten zwischen verschiedenen Ethnien und Religionen. Am Nachmittag trifft Franziskus buddhistische Mönche in der ehemaligen Hauptstadt Rangun.