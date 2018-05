Bundeskanzlerin Angela Merkel mit António Costa in Lissabon. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zum Abschluss eines zweitägigen Besuches in Portugal mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und dem sozialistischen Ministerpräsidenten Antonio Costa zusammengekommen.



In den Gesprächen soll es unter anderem um die Wirtschafts- und Währungsunion und die Flüchtlingslage in Europa gehen. Die Visite ist die erste der Kanzlerin beim EU-Partner seit dem Ende der Eurokrise und die zweite überhaupt. Merkel fliegt nachmittags nach Deutschland zurück.