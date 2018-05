Bundespräsident Steinmeier (l) und Staatspräsident Moon Jae In. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist bei seinem Besuch in Südkorea mit Staatschef Moon Jae In zusammengetroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs in Seoul stand die Bedrohung durch Nordkoreas atomare Aufrüstung.



Am Freitag nimmt Steinmeier zusammen mit anderen Staatschefs an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang teil. Der südkoreanischen Zeitung "Chosun Ilbo" sagte Steinmeier, die Wettkämpfe seien eine wertvolle Gelegenheit zum Gespräch zwischen Nord- und Südkorea.