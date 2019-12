Frank-Walter Steinmeier vor der Mosche in Penzberg.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu mehr Verständnis zwischen den Religionen aufgerufen. Das gelte "gerade in Tagen, in denen die Polarisierung in unserer Gesellschaft wieder zugenommen hat, in der wir auch viel Hass erleben", sagte er beim Besuch der Islamischen Gemeinde in Penzberg (Bayern).



Steinmeier lobte, in Penzberg werde das gelebt, "was ich mir für unser Land wünsche: Neugier aufeinander und Respekt voreinander". Er lobte sowohl das Engagement der Islamischen Gemeinde als auch die Offenheit der Bevölkerung.