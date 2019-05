Bundespräsident Steinmeier im Kreis der Fußballerinnen.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Bei einem Besuch im WM-Abschlusstrainingslager hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den deutschen Fußballerinnen viel Erfolg bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Frankreich gewünscht.



Darüber hinaus lobte Steinmeier das freche Video, mit dem die Spielerinnen auf die WM aufmerksam machen und selbstironisch mit Vorurteilen aufräumen. Steinmeier findet den Werbespot "unheimlich witzig und cool", sagte das deutsche Staatsoberhaupt beim Besuch in Grassau am Chiemsee.