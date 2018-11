Einige der Attraktionen standen still. Quelle: Cindy Yamanaka/Orange County Register via ZUMA/dpa

Der Disneyland-Vergnügungspark in Kalifornien ist ausgerechnet an einem Tag mit großem Besucherandrang von einem Stromausfall heimgesucht worden. Mehrere Attraktionen auf dem Gelände standen still, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Strom kehrte in den betroffenen Teilen eine Stunde später größtenteils wieder.



Besucher reagierten verärgert: "Wie kann Disneyland einen Stromausfall an einem Tag haben, an dem wir 124 Dollar für ein Hochsaison-Ticket bezahlen?", schrieb eine Frau auf Twitter.