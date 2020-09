Blick auf den Markusplatz in Venedig.

Quelle: Annette Reuther/dpa

Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro hat Touristen aufgerufen, nach dem verheerenden Hochwasser wieder in die Lagunenstadt zu kommen. Die Zahl der Besucher sei gesunken, sagte er zu Beginn des Karnevals. Man könne noch in letzter Minute ein Hotel buchen - zur Karnevalszeit sonst unmöglich.



Die Bilder von dem Hochwasser hätten den Eindruck hinterlassen, Venedig sei zerstört. Die Stadt sei aber "komplett wiederhergestellt", sagte Brugnaro. Eine Flut hatte am 12. November das historische Zentrum unter Wasser gesetzt.