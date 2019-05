US-Außenminister Mike Pompeo war zu Gast bei Heiko Maas.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Außenminister Heiko Maas und sein US-Amtskollege Mike Pompeo haben die unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit dem chinesischen Telekom-Riesen Huawei nicht ausräumen können. Es geht um die Beteiligung von Huawei am Aufbau des 5G-Datennetzes.



Pompeo sagte nach einem Treffen mit Maas in Berlin, es müsse sichergestellt werden, dass Netzwerke, in denen US-Informationen fließen, vertrauenswürdig seien. Maas betonte, die Bundesregierung lege bei der Einführung von 5G hohe Sicherheitsstandards an.