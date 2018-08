Blick auf die Konzernzentrale der Metro AG. Archivbild Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der Elektronikhändler Ceconomy erwägt, den größten Teil seines Anteils am Einzelhändler Metro zu verkaufen. Das Unternehmen führe mit der zum tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky gehörenden Investmentfirma EP Gespräche, teilte Ceconomy mit.



Dabei folgt das Unternehmen dem Beispiel seines Großaktionärs Haniel, der seine Metro-Anteile ebenfalls losschlagen will. Kretinsky könnte so zum größten Einzelaktionär der Metro aufsteigen. An der Börse sorgte die Nachricht für kräftige Kursgewinne.