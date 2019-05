Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will Angehörige von Menschen mit Behinderung in größerem Umfang entlasten. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sollen in Zukunft nur noch Angehörige mit einem Einkommen von mehr als 100.000 Euro pro Jahr verpflichtet werden, sich selbst zu beteiligen, wenn zum Beispiel Eingliederungshilfen gewährt werden.



Derzeit müssen Eltern zum Beispiel mitbezahlen, wenn behinderte Kinder Anspruch auf den staatlich finanzierten Umbau einer Wohnung haben.