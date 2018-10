Leopard-2-Panzer der Bundeswehr kommen in Norwegen an. (Archivbild) Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Beteiligung der Bundeswehr am NATO-Großmanöver "Trident Juncture" wird die deutschen Steuerzahler rund 90 Millionen Euro kosten. Gut die Hälfte davon fließt ins Gastgeberland Norwegen - etwa für die Verpflegung und Bereitstellung von Feldlagern. Der Rest sei laut Verteidigungsministerium für den Hin- und Rücktransport von Personal und Material eingeplant.



Mit dem Manöver will die NATO ein Signal der Abschreckung an Russland senden und für den sogenannten Bündnisfall trainieren.