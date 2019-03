Heiko Maas will sich von den USA nicht reinreden lassen.

Quelle: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Die Diskussion über eine Beteiligung chinesischer Firmen am Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes geht weiter. Außenminister Heiko Maas hat sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten Deutschlands verbeten.



Deutschland sei niemals erpressbar, egal um was oder wen es gehe, sagte er den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Er reagiert damit auf die US-Drohung, Geheimdienst-Informationen zurückzuhalten, falls Huawei oder andere chinesische Anbieter am 5G-Ausbau beteiligt werden.