Piktogramme für die Flaggen Europas und Chinas. Archivbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Chinesische Unternehmen haben ihre Expansion in Europa gebremst: Firmen aus China gaben 2019 gut 17 Milliarden US-Dollar für Zukäufe und Beteiligungen an Unternehmen in Europa aus. Verglichen mit dem Vorjahr bedeutet das einen starken Rückgang von 45 Prozent. Das hat die Beratungsgesellschaft EY in ihrer regelmäßigen Untersuchung der chinesischen Investitionen errechnet. Allerdings zogen die Aktivitäten chinesischer Firmen im zweiten Halbjahr wieder stark an, nachdem es in der ersten Jahreshälfte nur wenige Transaktionen gegeben hatte. Das geht aus der am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Studie hervor.



Rein zahlenmäßig fiel das Minus weniger deutlich aus: 2018 hatten die China-Fachleute bei EY 196 Firmenzukäufe und -beteiligungen gezählt, 2019 waren es noch 182. Doch gab es im vergangenen Jahr sehr viel weniger große Deals.