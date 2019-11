Die IG BAU hat in Norddeutschland Streiks angekündigt. Symbolbild

Quelle: Ole Spata/dpa

Beim Baustoff Beton ist nach Gewerkschaftsangaben in den kommenden Wochen mit streikbedingten Produktionsausfällen in Norddeutschland zu rechnen. Von diesem Dienstag an soll es laut IG Bau zunächst in Niedersachsen und später in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen Warnstreiks geben.



Derzeit laufen Tarifverhandlungen über die Bezahlung von über 3.700 Beschäftigten der Branche in Norddeutschland. Die IG BAU fordert 6,8 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Erhöhung von 2,4 Prozent.