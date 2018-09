Eine Großmutter spielt mit ihrem Enkelkind. Archivbild Quelle: Holger Hollemann/dpa

Kinder in der Obhut ihrer Großeltern sind bei Unfällen nicht automatisch gesetzlich versichert. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden.



Eine Großmutter hatte auf Zahlung durch die Unfallkasse Sachsen-Anhalt als staatliche Einrichtung geklagt. Ihr Enkel war während ihrer Betreuung in einen Pool gefallen, er ist seitdem schwer behindert. Nach Ansicht der BSG-Richter bestand kein Versicherungsschutz, weil eine Einbindung des Jugendamtes in das Betreuungsverhältnis fehlte.