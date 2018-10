Kinder in einer Kindertagesstätte in Düsseldorf. Archivbild Quelle: Monika Skolimowska/dpa

In Deutschland fehlen aktuell 273.000 Kitaplätze für unter dreijährige Kinder. Das entspreche einer Betreuungslücke von 11,6 Prozent, schreibt die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).



Als Gründe werden steigende Geburten- und Zuwandererzahlen genannt. Außerdem wünschten sich immer mehr Eltern einen Kitaplatz. Laut IW müssen sich die Kommunen darauf einrichten, in zehn Jahren für alle Kinder ab zwei Jahren eine Betreuung anzubieten.