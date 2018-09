Der neue Brennstoffzellenzug fährt mit Strom aus Wasserstoff. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Erstmals nehmen mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Züge den planmäßigen Verkehr in Niedersachsen auf. Bei der Jungfernfahrt in Bremervörde waren unter anderem Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) und der Präsident des Zugherstellers Alstom, Henri Poupart-Lafarge, dabei.



Von Montag an sollen zwei der Züge Fahrgäste auf der knapp 100 Kilometer langen Strecke zwischen den Städten Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude im regulären Linienverkehr befördern.