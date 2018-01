Was Deutschlands Top-Manager verdienen, ist kein Geheimnis: Die Dax-Unternehmen müssen ihre Vorstandsgehälter schließlich offenlegen. Anders bei den Bezügen der Betriebsräte und Betriebsratschefs – und so hält man sich denn auch vornehm bedeckt. Hin und wieder sickert jedoch mal die eine oder andere Zahl durch, so wie zuletzt bei Bernd Osterloh, dem Betriebsratschef des Volkswagenkonzerns. Bis zu 750.000 Euro jährlich sollen es nach dessen eigenen Angaben gewesen sein – bei einem Gehalt von 200.000 Euro plus Boni. Das reine Gehalt entspräche in etwa dem eines Bereichsleiters bei VW, heißt es aus Expertenkreisen. Das wäre, wenn Osterloh in den vergangenen Jahren eine solche Karriere im Konzern gemacht hätte, dann eben auch vertretbar.



Im Zuge von Gerüchten um horrende Betriebsrats-Gehälter hat BASF vor gut zehn Jahren eine Transparenz-Offensive gestartet und die Gehälter in anonymisierter Form veröffentlicht. Ergebnis: Von den rund 50 Betriebsräten hatte die Hälfte im Jahr bis zu 60.000 Euro, fast 20 bis 80.000 Euro, einige wenige bis zu 150.000 Euro. Schätzungen aus dem Jahr 2013 gingen von folgenden Jahresgehältern aus: Daimler-Betriebsratschef Erich Klemm rund 200.000 Euro, Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück 250.000 Euro, Siemens-Betriebsratschef Lothar Adler rund 300.000 Euro. Zumindest wurden keine Dementis laut. Und abseits der Großkonzerne? Da gibt das Karriereportal glassdoor zumindest einen klitzekleinen Einblick. Laut Angaben anonymer Nutzer liegen die Gehälter der Betriebsratsvorsitzenden von Givaudan, der Skandia Lebensversicherung und der Standard Life Aberdeen zwischen 53.000 und 74.000 Euro. Da dürfte dann wiederum manch leitender Angestellter mehr in der Tasche haben.