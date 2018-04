Ex-Minister Günther Krause steht erneut vor Gericht. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Der frühere Bundesverkehrsminister Günther Krause steht am Dienstag erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen Insolvenzverschleppung, Bankrott und Vorenthalten von Arbeitsentgelt vor.



Da Krause wegen derselben Delikte schon vor Jahren eine Bewährungsstrafe kassiert hatte, droht ihm nun Haft. Bis Dienstag muss Krause auch den Kaufpreis für sein Wohnhaus an der Mecklenburgischen Seenplatte in Höhe von 459.000 Euro bezahlen - diesen ist er schon seit einem Jahr schuldig.