Polizist mit Handschellen vor einem Streifenwagen.Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Polizei hat einen großangelegten Abrechnungsbetrug von Pflegediensten bei der Intensivbetreuung von Beatmungspatienten aufgedeckt. Spätestens seit 2013 sollen Unqualifizierte als Intensivpfleger eingesetzt worden sein.



130 Polizisten sowie Staatsanwälte durchsuchten am Dienstag Wohnungen und Büros an 19 Orten in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Drei Menschen wurden laut Polizei verhaftet, darunter auch der mutmaßliche Kopf des Betrugssystems, eine 63-jährige Deutsche.