Wahrzeichen der Yale University: Der Harkness Tower. Archivbild

Quelle: Michael Marsland/Yale University/dpa

Im Bestechungsskandal um US-Elite-Hochschulen hat die renommierte Yale-Universität eine Studentin rausgeworfen. Die Universität in New Haven im Ostküstenstaat Connecticut gab bekannt, die Studienzulassung der jungen Frau widerrufen zu haben.



Laut der Anklageschrift gegen den früheren Yale-Frauenfußball-Trainer zahlten die Eltern der Studentin rund eine Million Euro an Schmiergeldern, damit ihre Tochter in die Mannschaft und damit die Eliteschmiede aufgenommen wird.