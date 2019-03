Zwei Jugendliche stoßen mit Bier an. Symbolbild

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Zwei betrunkene Jugendliche sind in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) in einem fremden Haus eingeschlafen. Sie verirrten sich auf dem Heimweg von einer Party, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden sah eine offene Terrassentür und ging in die warme Wohnung.



Der andere blieb draußen und schlief benebelt auf einem Gartenstuhl ein. Als der Eigentümer das Duo sah, erschrak er und rief die Polizei. Die Beamten klärten die Situation und schickten die 16-Jährigen in ihr richtiges Zuhause.