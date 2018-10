Herr und Hund (Symbolbild). Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Stadt Wien will eine 0,5-Promille-Grenze für Halter von Hunden einführen, die als potenziell gefährlich gelten. Das teilte die Stadt mit. Bei Verstößen müssten die Hundehalter mit einer Strafe von mindestens 1.000 Euro rechnen. Das Gesetz soll noch im laufenden Jahr in Kraft treten.



Es geht um Listenhunde - in Wien unter anderem Bullterrier, Rottweiler und Pitbullterrier. Hintergrund ist eine tödliche Rottweiler-Attacke auf ein Kleinkind. Die Besitzerin des Hundes war betrunken.