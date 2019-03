Ein Mann gibt in einem Wahllokal in der Slowakei seine Stimme ab.

Quelle: TASR

Wegen eines mutmaßlich betrunkenen Mannes verzögert sich die Stimmauszählung der Präsidentenwahl in der Slowakei. Er riss in einem Wahllokal die nur aus Karton bestehende Wahlurne an sich und lief damit davon. Dadurch wurde sie beschädigt.



Die Polizei unterbrach den Wahlvorgang eine Stunde und 16 Minuten lang. Sie überprüfte, ob keine Stimmzettel verloren gegangen waren. Ebenso lange wurde die Wahl in dem Stimmlokal verlängert. Die geplante Veröffentlichung erster Teilergebnisse verzögerte sich.