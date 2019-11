Ich habe vier Enkel und mache mir über ihre Zukunft sorgen. Ich will, dass sie in einer Welt aufwachsen, die nicht so polarisiert ist Cindy Buckley, Demokratin

In Gastonia, North Carolina, sitzen an diesem Samstagvormittag Republikaner und Demokraten nebeneinander: Red, Blue, Red, Blue. Die wichtigste Regel bei "Better Angels": Die Anzahl an "Reds" und "Blues" muss im Gleichgewicht sein. Warum sich die Teilnehmer freiwillig für den ganztägigen Workshop gemeldet haben? "Ich habe vier Enkel und mache mir über ihre Zukunft sorgen. Ich will, dass sie in einer Welt aufwachsen, die nicht so polarisiert ist", erzählt Cindy Buckley, die sich als Demokratin identifiziert.



Jennifer Stepp und Mark Epstein sind die Organisatoren des heutigen Workshops. Sie sind ein ungleiches Paar. Stepp gründete einst die Tea Party im Ort und sitzt derzeit als Republikanerin im Stadtrat. Epstein outete sich in den Kolumnen der Stadtzeitung als Demokrat und arbeitet als Tierarzt. Jahrelang vermieden beide jedes Gespräch, obwohl ihre Kinder im selben Theater Ballett tanzten.