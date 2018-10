Menschen in der Hamburger Innenstadt. Quelle: Georg Wendt/dpa

Fast jeder Fünfte der rund 82,8 Millionen Menschen in Deutschland lebt im Osten. Laut Statistischem Bundesamt lebten 1990 im wiedervereinigten Deutschland rund drei Millionen Menschen weniger als 2017 - also etwa 79,8 Millionen.



Die Bevölkerung in Westdeutschland ist seit der Wiedervereinigung um etwa fünf Millionen Menschen gewachsen - auf 66,6 Millionen. In den neuen Bundesländern einschließlich Berlin ist sie dagegen um etwa zwei Millionen Menschen gesunken (1990 rund 18,2 Millionen).