Klingholz: Man sollte in der Politik pragmatischer und ehrlicher sein. Förderung für diese Regionen ist nur sinnvoll, wenn sie eine Verbesserung der Lage verspricht. Das ist nicht überall der Fall. Wenn man mit der Gießkanne fördert, was in der Vergangenheit häufig passiert ist, dann fehlt einem das Geld an anderen Stellen. Deswegen ist es wichtig, die Versorgung der dort lebenden Menschen zu garantieren. Aber ich kann nicht erwarten, dass sich überall in den Schwundgebieten neue Unternehmen ansiedeln und es wieder bergauf geht. Die Politik muss lernen, den Bevölkerungsrückgang zu akzeptieren und zu gestalten.