Innerhalb Deutschlands hat Brandenburg mit einem Plus von 15.000 Personen gegenüber den anderen Bundesländern am meisten von innerdeutschen Wanderungen profitiert, gefolgt von Bayern (9.000) und Schleswig-Holstein (8.000). "Für Brandenburg und Schleswig-Holstein handelt es sich vor allem um Zuzüge aus Berlin und Hamburg", erklärten die Statistiker. Wegen steigender Mieten und Immobilienpreise zieht es viele Großstädter ins Umland. Nordrhein-Westfalen (-10.000) und Berlin (-8.000) verloren die meisten Einwohner an andere Bundesländer.