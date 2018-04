Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Symbolbild Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In deutschen Großstädten und ihrem Umland ist die Bevölkerung in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, in einigen ländlichen Gebieten fernab der Ballungsräume dagegen geschrumpft. Wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mitteilte, haben deutschlandweit 282 der 401 Kreise und kreisfreien Städte zwischen 2010 und 2016 zugelegt.



Auch viele ländliche Räume zählten mehr Einwohner. In den ohnehin dünn besiedelten Landkreisen sank die Bevölkerungszahl aber noch weiter.