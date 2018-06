Kinder in einem Flüchtlingslager in Kamerun Quelle: Esiebo/Unicef/dpa

Angesichts des anhaltend hohen Bevölkerungswachstums in Afrika warnt Unicef vor einer Katastrophe. Ohne eine Stärkung von Bildung und Gesundheitsvorsorge drohe eine "soziale und wirtschaftliche Katastrophe", die "Millionen zur Flucht zwingen" könnte, heißt es in dem Unicef-Bericht "Generation Afrika 2030".



Laut Bericht wird es 2030 in Afrika rund 750 Millionen Kinder und Jugendliche geben, rund 170 Millionen mehr als derzeit. Daher seien allein zusätzlich knapp sechs Millionen Lehrer nötig.