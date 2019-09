Kuchenbecker: Dies kann in gewissen Maßen helfen, und genau das wird ja auch gemacht. In Hamburg haben wir außerdem schon seit den 1980er Jahren erhebliche Speicherräume gebaut, die große Wassermassen aufnehmen können. Aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht, an dem solche Maßnahmen nicht mehr wirtschaftlich sind. 90 Prozent an Niederschlägen inklusive Starkregen bis Index 2 werden durch die Abwassersysteme gewöhnlich abgeleitet. Die restlichen zehn Prozent ab Stärke 3 sind es, die die wirtschaftlichen Schäden verursachen. Auf solche Ausnahmesituationen müssen wir vorbereitet sein.