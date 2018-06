Die französische Staatsbahn SNCF soll saniert und umgebaut werden Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Die von heftigen Streiks begleitete Bahnreform in Frankreich ist so gut wie am Ziel. Die Nationalversammlung beschloss den Kompromiss, den ein Vermittlungsausschusses mit dem Senat erzielt hatte. Nun müssen am Donnerstag auch die Senatoren noch grünes Licht geben. Die Zustimmung gilt als sicher.



Der Umbau der Staatsbahn SNCF gilt als Bewährungsprobe für den Reformkurs von Präsident Macron und die Pariser Regierung. Eisenbahner-Gewerkschaften hatten sich monatelang mit Streiks dagegen gewehrt.