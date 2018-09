Gerade mal zwölf Tage ist das her. Heute bereits die Verhandlung und auch gleich das Urteil. Dauer: nicht einmal zwei Stunden. So schnell arbeitet Sachsens Justiz gewöhnlich nicht. Das Eilverfahren heute gegen Daniel M. und ein zweites am Freitag gegen einen anderen Beschuldigten wegen des gleichen Deliktes sollen eine neue Gangart markieren. Die hat dem Justizminister zufolge auch einen Namen: Null-Toleranz-Strategie. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat seinen Justizminister Gemkow angewiesen, sich Gedanken zu machen. Das sogenannte Eilverfahren soll ab sofort zu einer schnellen Verurteilungen führen. Früher wurden kleinere Delikte wie Ladendiebstahl oder Schwarzfahren meist wegen Geringfügigkeit eingestellt. Das gibt es in Sachsen nun nicht mehr - das will zumindest Michael Kretschmer. Der Staat spielt mit den Muskeln, macht kurzen Prozess, wo es geht. Wer den Hitlergruß oder ähnlich verfassungswidrige Symbole zeigt, Polizei oder Rettungskräfte behindert oder beleidigt, der wird in einem Eilverfahren abgeurteilt. Wenn es glatt läuft bereits 36 Stunden nach der Tat.