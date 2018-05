September 2015: Rettungswagen stehen in Handeloh am Straßenrand. Quelle: Christian Butt/dpa

Ein Psychotherapeut ist dafür verantwortlich, dass mehrere Menschen zeitweise in Lebensgefahr schwebten. Sie nahmen in seinem Seminar in Handeloh bei Hamburg Drogen, um ihr Bewusstsein zu erweitern. Am Ende landeten alle im Krankenhaus.



Richter haben den 53-Jährigen jetzt in Stade zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt - wegen des Besitzes und der Abgabe von Drogen. Die Mindeststrafe hätte bei einem Jahr gelegen. Ein Berufsverbot verhängte die Kammer nicht.