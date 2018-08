Die Fans von CFC Genua schwiegen die ersten 43 Minuten. Quelle: Simone Arveda/ANSA/AP/dpa

Die Fans von Italiens Fußball-Erstligisten CFC Genua haben der 43 Toten des verheerenden Brückeneinsturzes gedacht. 43 Minuten lang blieben die Fans gegen den FC Empoli still, wie italienische Medien berichteten. Dann sangen sie "Genova, Genova" ("Genua, Genua").



Die Spieler trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Genova nel cuore" (Genua im Herzen). Genua gewann 2:1. Am 14. August war eine Brücke in Genua während eines Unwetters eingestürzt. Zahlreiche Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen.