Präsident der USA, Donald Trump, ist zuversichtlich - aber wie lange diesmal? Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich geäußert, dass der Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zustande kommt. Ein US-Team sei in Nordkorea angekommen, um das Treffen vorzubereiten, twitterte er. Das Land habe sehr großes Potenzial, eines Tages eine wirtschaftlich starke Nation zu sein: "Kim Jong Un stimmt mir darin zu. Es wird geschehen!"



Das Gipfeltreffen, das Trump eigentlich abgesagt hatte, sollte bisherigen Planungen zufolge am 12. Juni in Singapur stattfinden.