Trump hält ein Foto einer möglichen Grenzmauer in der Hand.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat eine Stellungnahme zur Situation an der US-Südgrenze angekündigt. Er wolle heute Nachmittag eine größere Ankündigung machen, die sich auch mit dem Regierungs-Shutdown beschäftigt, twitterte Trump.



Die "New York Times" schreibt, die Demokraten hätten in einer Änderung des Haushaltsgesetzes eine Milliarde Dollar im Zusammenhang "mit Ausgaben für die Grenzsicherung" eingefügt. Dies seien Anzeichen für Bewegung im Streit zwischen Trump und Demokraten.