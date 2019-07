Heute sind wir uns einig: Die Große Koalition verschleppt die Grundsatzentscheidung über zukunftsgewandte, nachhaltige Politik in Deutschland und für Europa. Nina Scheer

Scheer war dem Schreiben zufolge gegen den Eintritt in die erneute "Groko", Lauterbach dafür. "Heute sind wir uns einig: Die Große Koalition verschleppt die Grundsatzentscheidung über zukunftsgewandte, nachhaltige Politik in Deutschland und für Europa." Selbst wenn die SPD in der Koalition auch vieles erreicht habe, "wiegen Vertrauensverlust und Hemmnisse schwer". Zum Verbleib im Regierungsbündnis sollten die Mitglieder befragt werden.