Die Schweiz will die Olympischen Winterspiele 2026 ausrichten.

Die Schweizer haben wenig Interesse an Olympischen Winterspielen im eigenen Land. In einer repräsentativen Umfrage lehnten 59 Prozent eine Bewerbung der Schweizer Region um Sion für die Spiele 2026 ab. Klar Ja zu den Olympiaplänen sagten laut der von mehreren Schweizer Medien veröffentlichten Umfrage nur 20 Prozent.



Der Kanton Wallis will seine Bürger am 10. Juni über einen regionalen Zuschuss für das Projekt abstimmen lassen. Eventuell kommt es im nächsten Jahr auch zu einer Volksabstimmung.