CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Aufgrund ihrer Bewerbung um den CDU-Parteivorsitz will Annegret Kramp-Karrenbauer manche ihrer Aufgaben als CDU-Generalsekretärin bis zum Parteitag im Dezember zunächst abgeben. Das teilte Kramp-Karrenbauer nach Angaben von Teilnehmern während einer Sitzung des CDU-Bundesvorstandes mit.



Dazu gehört auch die Organisation des Parteitags selbst. Kramp-Karrenbauer will demnach die Aufgaben ruhen lassen, die ihr in dem Wettstreit einen Vorteil verschaffen könnten.