Mütter werden in Bewerbungsverfahren benachteiligt und seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen als Frauen ohne Kinder. Väter werden ebenso häufig eingeladen wie Männer ohne Kinder. Das sind Ergebnisse einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), die in Berlin vorgestellt wurde.



Um Diskriminierung zu verringern, fordert die Autorin Lena Hipp eine gesetzliche Regelung, dass in Lebensläufen Elternschaft, Ehestand oder Religion nicht mehr erwähnt werden sollten.