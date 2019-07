Ursula von der Leyen spricht vor dem Europaparlament.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

In ihrer Bewerbungsrede für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin hat Ursula von der Leyen die europäische Einheit beschworen. Nur dann könne sich Europa in der Welt behaupten, sagte die CDU-Politikerin im Europaparlament in Straßburg.



Sie bekräftigte ihr Versprechen für ein klimaneutrales Europa bis 2050 und eine Senkung der Treibhausgase um bis zu 55 Prozent bis 2030. Von der Leyen stellt sich am Abend zur Wahl im Parlament. Ob sie eine Mehrheit der Stimmen erhält, ist unklar.