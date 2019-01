Kramp-Karrenbauer (CDU) und Alexander Dobrindt(CSU) in Seeon.

Quelle: Matthias Balk/dpa

CDU und CSU sind trotz aller Bemühungen um einen gemeinsamen Neustart uneins bei der Bewertung des Ausmaßes ihres Flüchtlingsstreits im Sommer 2018.



Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sagte nach ihrem Besuch der CSU-Landesgruppe, die Lage im Flüchtlingsstreit sei "in der Tat ein Blick in den Abgrund" für die CSU gewesen. Sie hoffe, dass es auch ein "heilsamer Blick" war. "Ich teile dieses Bild mit dem Abgrund nicht so gerne," teilte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit.