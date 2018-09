Kassenärzte sollen künftig 25 statt 20 Stunden für gesetzlich Versicherte da sein, in der Praxis oder bei Hausbesuchen. Christiane Grote vom Verbraucherschutzverband NRW sieht das erstmal grundsätzlich positiv. "90 Prozent aller Menschen in Deutschland sind gesetzlich versichert, für diese müssen niedergelassene Ärzte derzeit mindestens 20 Stunden Sprechzeiten vorhalten. Insofern ist die Ausweitung auf 25 Stunden ein erster Schritt," sagt Grote. Er werde allerdings nicht ausreichen, um die Probleme zu lösen.



Kritischer sieht das die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Roland Stahl spricht von einem "erheblichen Eingriff" in den freien Arztberuf. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines niedergelassenen Arztes betrage bereits etwa 52 Stunden. "Wenn jetzt fünf Stunden verpflichtend mehr hinzukommen, dann müssen die irgendwo hergeholt werden." Stattdessen wäre es sinnvoller, die Bürokratie zu reduzieren, 54 Millionen jährlich würden allein für Bürokratie verwendet.



Fragwürdig sei auch, wie durch diese Maßnahme automatisch mehr Termine entstehen sollten. "Wenn eine Praxis voll ist, dann ist sie voll", sagt Stahl. Hingegen müsse so mancher Arztbesuch hinterfragt werden. Durchschnittlich gehe jeder Deutsche 17 Mal im Jahr zum Arzt.



Auch der Hautarzt Professor Raulin sieht hier ein Problem: Es gebe zu viele Patienten, die "mit unnötigen Kleinigkeiten" zum Arzt kämen.



Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, sieht hier ein strukturelles Problem. Würde die Versorgung mit gut ausgebildeten Hausärzten gefördert, würden tatsächlich nur die Patienten zum Facharzt geschickt, die deren Hilfe bräuchten. Weigeldt sieht in dem Gesetzentwurf die "Absicht, in Praxisabläufe rein zu regieren". Das sorge für Verstimmung.