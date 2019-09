Zu glauben, das wäre der alleinige und ausschlaggebende Grund, wäre allerdings ein Fehlschluss. Die Flüchtlingskrise wirkte eher wie ein Katalysator auf die gärenden Prozesse einer in der Tiefe noch immer nicht vollzogenen deutschen Wiedervereinigung. Enttäuschungen, Verbitterung und Ängste verstärkten sich, das Fremdeln mit dem demokratischen und wirtschaftlichen System der wiedervereinigten Republik schlug um in einen Protest, der sich abgekapselt hat.



Ein Protest, der mit der AfD eine Partei gesucht und gefunden hat, welche die Linke in Sachsen (und wohl auch in den anderen östlichen Bundesländern) als speziell ostdeutsche Protestpartei abgelöst hat. Mit dem Unterschied, dass sich die AfD im Osten in den letzten zwei Jahren massiv radikalisiert hat und deren Vertreter immer wieder mit rassistischen, rechtsradikalen und zum Teil rechtsextremen Positionen auffallen.